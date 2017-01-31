31.01.2017 21:08:15

Yoldan çıkan otomobil takla attı

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla atarken, kazayı yara almadan atlatan sürücü olay yerinden kaçtı.

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Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla atarken, kazayı yara almadan atlatan sürücü olay yerinden kaçtı.Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Davut köyünde sürücüsü öğrenilemeyen 37 EA 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, olay yerini terk ederek kaçtı. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.