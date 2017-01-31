31.01.2017 15:17:01

Yoldan çıkan araçlar aydınlatma direklerini devirdi

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde buzlanma yüzünden yoldan çıkan araçlar, aydınlatma direklerini devirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde buzlanma yüzünden yoldan çıkan araçlar, aydınlatma direklerini devirdi.Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kar yağışının etkisi ile oluşan buzlanma şoförlere zor anlar yaşattı. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde buzlanma yüzünden çok sayıda trafik kazası yaşanırken, yoldan çıkan araçlar aydınlatma direklerini de devirdi.