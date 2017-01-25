25.01.2017 22:52:09

Yolcu treni tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya'da yolcu treninin hemzemin geçitte tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

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Kütahya'da yolcu treninin hemzemin geçitte tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Kütahya-Afyon seferini yapan yolcu treni, Kütahya'nın Zığra Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmekte olan 06 EC 1359 plakalı tıra çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kabinde sıkışan makinisti kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yaralılar da olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.(Hüseyin Efe /İHA)