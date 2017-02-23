23.02.2017 22:58:08

Yolcu rahatsızlanınca, uçak acil indi

Düsseldorf-İzmir seferini yapan yolcu uçağı, 86 yaşındaki yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Çanakkale'ye inmek zorunda kaldı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinden İzmir'e giden yolcu uçağı, rahatsızlanan yolcu nedeniyle Çanakkale Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.

Düsseldorf-İzmir seferini yapan SunExpress'e ait uçaktaki Hasan Deveci (86) isimli yolcu rahatsızlandı.



Pilot, Çanakkale Havaalanı kulesindeki görevlilerle temasa geçerek, uçakta rahatsızlanan yolcu nedeniyle zorunlu iniş yapmak istediğini belirtti. Bunun üzerine alana ambulans gönderildi.



Uçaktan alınan Deveci, kaldırıldığı Çanakkale Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.