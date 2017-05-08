08.05.2017 17:05:01

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'da yolcu otobüsüyle, otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

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Sakarya'da yolcu otobüsüyle, otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.Kaza, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Palmiye Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Palmiye Caddesi üzerinden Kül Sokak istikametine nizami olmayan en sağ şeritten dönmek isteyen 54 D 7556 plakalı yolcu otobüsüne aynı cadde üzerinde seyir halinde olan 54 BF 538 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü ise kazadan hafif yara alarak kurtuldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, kazada hafif yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.