27.12.2016 08:52:18

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kavşakta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kavşakta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Uluslararası D-100 karayolunda Iğdır'dan İstanbul'a seyir halinde olan Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsü Reşadiye ilçesi girişindeki kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen Yasin Duran Esin idaresindeki 58 BJ 105 plakalı özel bir firmaya ait elektrik bakım arıza aracı ile çarpıştı.Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonette bulunan Gökhan Yılmaz ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise bir dinlenme tesisinde başka bir yolcu otobüsü gelene kadar beklemeye alındı.(Nurhan İçmez / İHA)