04.02.2017 21:03:30

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü alev alev yandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü alev alev yandı.Olay, TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana'dan Ankara'ya gitmekte olan sürücü ismi alınamayan 01 DHB 95 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken aracının arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı.Otobüsün arka kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü otobüsü güvenlik şeridine çekerek yolcuları hemen tahliye etti.Yapılan ihbar ile olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 3 arasöz ile yanan otobüsü yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürebildi. Yangından dolayı TEM otoyolu 1 saat kapalı kaldı.