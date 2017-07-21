21.07.2017 15:20:52

Yola çıkan inek kazaya yol açtı!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yola çıkan inek kazaya neden oldu. Kazada art arda çarpışan iki otomobildeki toplam 9 kişi yaralanırken inek ise telef oldu.

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Ali O.'nun kullandığı 06 ABP 171 plakalı otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Yol kenarına savrulan inek telef olurken Mustafa Ç.'nin kullandığı Almanya tescilli TRTC29 plakalı otomobil de 06 ABP 171 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Ali O. ile her iki otomobilde bulunan Selime Ç., Şükran Ç., Müberra Ç., Zeynep Şule Ç., Mehmet Taha Ç., Elif D., Emine O. ve Büşra Y. yaralandı.



Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.