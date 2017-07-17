17.07.2017 11:22:57

Yol verme kavgasını ayırdığı için vurularak öldürüldü

İstanbul Pendik'te yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada silahla yaralanan bir kişi kaldırılığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Numan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yol verme yüzünden tartışan iki araç sürücüsü kavga etti. Aynı sokakta iş yeri olan Bayram Baydar(45) kavgayı ayırdı. Olaydan kısa süre sonra kavga eden sürücülerden Engin K., Baydar'ın iş yerine gelerek tekrar tartışmaya başladı. Kavgaya dönen tartışma sonrası sürücü Engin K. yanında bulunan silah ile Baydar'ı vurdu. Ağır yaralanan Baydar, yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan yapılan tüm müdahalelere rağmen Baydar hayatını kaybetti. Engin K., olaydan sonra polise teslim oldu.



"YOL YÜZÜNDENMİŞ"



Olay anını gören bir vatandaş o anları aktarak, "Yol verme yüzünden bir tartışma oldu Bayram abi ile. Adam sonra gitmiş silah alıp gelmiş bir de baktık adam yerde yatıyor yani. Yol yüzündenmiş" dedi.



O anları aktaran bir diğer vatandaş ise, "Yoldan dönüş meselesi. Eşim görüyor ağız kavgasıymış minibüsten 4-5 kişi iniyor. Burada arkadaş geliyor ayırmaya. Adam arabaya biniyor ama adam sarhoş. Sağa sola gidiyor düz gidemiyor. Bu arkadaşta sağa çeksene demiş yardımcı olmaya çalışıyor. Küfür falan herhangi bir şey yok. Dediği sadece 'sağa gelsene', Ondan sonra gidiyorlar adamı geri gelip vuruyorlar" diye konuştu.