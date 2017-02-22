22.02.2017 16:13:26

Yol ortasına bırakılan otomobil polisi alarma geçirdi

Düzce D-100 Karayolu Çoban alt geçitte park halinde bırakılan eski model araç polis ekiplerini alarma geçirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Düzce D-100 Karayolu Çoban alt geçitte park halinde bırakılan eski model araç polis ekiplerini alarma geçirdi.Alınan bilgilere göre D-100 Karayolunda bırakılan 27 NM 870 plakalı otomobil Düzce Emniyetini alarma geçirdi. Polis ekipleri ilk olarak aracın bulunduğu çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yolu da trafiğe kapattı. Ardından bomba uzmanı olay yerine çağrıldı. Bomba uzmanı giydiği özel kıyafetle araçta inceleme yapacağı sırada polis ekiplerinin araç sürücüsü Erhan K.'ya ulaştı. Olay yerine getirilen araç sürücüsü bomba uzmanı ile aracın başına kadar giderek inceleme yaptı. Bomba olmadığı tespit edilen araçta herkes rahat bir nefes aldı.Araç sahibi eşini hastaneye götürürken otomobilinin arıza yaptığını ve taksi ile eşini hastaneye götürdüğü bu yüzden aracı orada bıraktığını söyledi.