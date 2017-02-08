08.02.2017 15:24:22

Yol kenarındaki seyyar satıcılar zabıta engeline takıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırımları işgal eden çevre ve görüntü kirliliğine neden olan seyyar satıcılara karşı tedbir alıyor.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırımları işgal eden çevre ve görüntü kirliliğine neden olan seyyar satıcılara karşı tedbir alıyor.Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirerek il genelindeki kaldırımları işgal ederek vatandaşların yürüyüş alanlarını kısıtlayan ve haksız rekabet yaratarak esnafı mağdur eden seyyar satıcılara karşı aldığı önlemleri arttırdı.Ekipler şehir merkezindeki işlek cadde yaya yollarında açtıkları tezgah ve stantlarda çok çeşitli ürün satan seyyar satıcılara karşı gerçekleştirilen uygulamaların sürekli olarak devam edeceğini belirtti.