Yol kenarındaki demir direkleri sökerken yakalandılar
DÜZCE (İHA) â€' Düzce'de TEM otoyolu kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
DÜZCE (İHA) â€" Düzce'de TEM otoyolu kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Bostanlık ve Bahçeköy köyleri arasından geçen TEM otoyolunun kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, devriye gezen Bayraktar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati üzerine yakalandı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Zanlılar, daha sonra adli makamlara sevk edildiler.