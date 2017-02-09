09.02.2017 20:11:04

Yol kenarındaki demir direkleri sökerken yakalandılar

DÜZCE (İHA) â€' Düzce'de TEM otoyolu kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

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DÜZCE (İHA) â€" Düzce'de TEM otoyolu kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Alınan bilgilere göre, Bostanlık ve Bahçeköy köyleri arasından geçen TEM otoyolunun kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, devriye gezen Bayraktar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati üzerine yakalandı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Zanlılar, daha sonra adli makamlara sevk edildiler.