10.02.2017 20:50:07

Yol güvenliğini sağlayan işçi canından oldu

Başkent'te yol kenarında ilaçlama çalışması yapılırken sürücüleri yönlendiren işçiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanala savrulan işçi hayatını kaybetti.

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Başkent'te yol kenarında ilaçlama çalışması yapılırken sürücüleri yönlendiren işçiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanala savrulan işçi hayatını kaybetti.Olay, saat 17.00 sıralarında Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup işçi bulvar üzerinde yol kenarında ağaçları ilaçlama çalışması yaptığı sırada kontrolden çıkan 06 FB 3798 plakalı bir otomobil, ilaç malzemelerinin bulunduğu kamyonun arkasında sürücüleri yönlendiren Süleyman Uzun'a çarptı. Uzun, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki kanala savruldu. Kontrolden çıkan otomobil ise ilaç yüklü 06 RIJ 46 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Olayı gören Uzun'un mesai arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen 06 FB 3798 plakalı aracın sürücüsünün ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.