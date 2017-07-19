19.07.2017 13:49:46

'Yol Ayrımı' Şener Şen ve Yavuz Turgul'u buluşturdu

Usta oyuncu Şener Şen ve yönetmen Yavuz Turgul yıllar sonra 'Yol Ayrımı' filmi ile sinemaseverlerin karşına çıkmaya hazırlanıyor.

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Şener Şen, yönetmen Yavuz Turgul ile 10 Kasım'da 'Yol Ayrımı' filmi ile sinemasevlerin karşısına çıkmayı bekliyor. Filmin yapımını TMC, yapaımcılığını ise Erol Avcı üstleniyor.

100 KİŞİLİK EKİBİN EMEĞİ İLE HAZIRLANIYOR

'Yol Ayrımı', 100 kişilik ekibin sekiz haftalık emeğiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Aynı zamanda filmde 'Mazhar Kozanlı'yı canlandıran Şener Şen'e; Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar'da eşlik edecek.