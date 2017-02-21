21.02.2017 14:46:56

YÖKDİL, TUS ve DUS için kullanılabilecek

YÖKDİL sınavının, TUS , DUS ve YDUS için de kabul edileceği bildirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), YÖKDİL sınavının, Sağlık Bakanlığınca uzmanlık eğitimine giriş sınavları olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) için de kabul edileceği duyuruldu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mart'ta ilk defa yapılacak YÖKDİL sınavının, uzmanlık eğitimine giriş sınavları TUS, DUS, YDUS'ta geçerli olabilmesi için Sağlık Bakanlığınca mevzuat değişikliği çalışmaları yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan çalışma tamamlanarak, YÖKDİL sınavının TUS, DUS, YDUS'ta yabancı dil yeterliliği için kullanılabileceği kararı alındı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da, Twitter ve Facebook hesaplarından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Saraç, "YÖKDİL'in kapsamı genişliyor. Yükseköğretim tarihinde ilk 'alana özgü' dil sınavı olan YÖKDİL, artık TUS ve DUS için de kullanılabilecek." ifadesini kullandı.