27.07.2017 14:45:51

YÖKDİL sonuçları açıklandı!

Anadolu Ünivesitesi, YÖKDİL sınav sonuçlarını açıkladı.

Anadolu Üniversitesi tarafından 9 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen yapılan yabancı dil sınavı 30 ilde yapıldı.

Sınavın ardından Anadolu Üniversitesi, kendi sitesinde sınavda çıkan soruları yayınladı.

Soruların yayınlanmasının ardından soruların ardından sınava girenler puan hesaplaması yaptı.

Üniversitenin yayımladığı kılavuzda, puan hesaplamasının nasıl yapıldığını açıkladı. Üniversiteye göre; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100 yapılıyor.

Sınavda dört yanlış bir doğruyu götürmediğinden ötürü, doğru yapılan sorular baz alınarak puan belli oluyor.

YÖKDİL SORULARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava girenler soruları gördükten sonra sınav itirazı 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapabilme hakkına sahip oldu.

YÖKDİL sonuçları

Anadolu Üniversitesi, sınav sonuçları için resmi bir tarih yayınlamamaktadır.

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI SİTEYE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA DAİR MERAK EDİLEN SORULAR

DOKTORA VE DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Yayınlanan içeriğe göre; doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 puan alınması gerekiyor.

YDS İLE YÖKDİL ARASINDA FARK VAR MI?

Yüksek Öğretim Kurumu her iki sınavın Türkiye'de eşit durumda olduğunu açıkladı.