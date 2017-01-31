31.01.2017 13:42:50

YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı

Yükseköğretim tarihinde 'alana özgü' dil yeterliliğini belirlemeye yönelik tek dil sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) içi

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Yükseköğretim tarihinde 'alana özgü' dil yeterliliğini belirlemeye yönelik tek dil sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvurular alınmaya başladı.Geçtiğimiz hafta YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından ilk kez kamuoyu ile paylaşılan ve yükseköğretim tarihinde 'alana özgü' dil yeterliliğini belirlemeye yönelik tek dil sınavı olan YÖKDİL'e başvurular alınmaya başlandı. Adaylar, 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında, http://yokdil.yok.gov.tr adresinden YÖKDİL Sınavına başvurularını yapabilecek. Ücreti ise 75 TL olan sınava girecek olan adayların sınav giriş belgeleri 27 Şubat 2017 tarihinde yayımlanacak. YÖKDİL Sınavı, ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilde gerçekleştirilecek.YÖKDİL Sınavı, mevcut YDS sınavının yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak kurgulanmış bir akademik yabancı dil sınavı niteliğinde.YÖK'ÜN KOORDİNASYONUNDA ÜNİVERSİTELERCE YAPILACAKYÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.SINAVA KİMLER KATILABİLECEK?YÖKDİL Sınavına başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek.SINAVIN DEĞERLENDİRMESİİlgili mevzuat düzenlemelerinde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi adayların doktora başvuru süreci için en az 55, doçentlik başvuru süreci için ise en az 65 puan alması gerekecek.Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilerek yılda iki kez gerçekleştirilecek.Mevcut YDS sınavı devam edecek, adaylar her iki sınava da girebilecek ve her iki sınavın da eşit geçerliliği olacak.SARAÇ'TAN YÖKDİL'E GİRECEK ADAYLARA BAŞARI DİLEĞİYÖK Başkanı Saraç, YÖKDİL Sınavı başvurularının alınmaya başlandığı gün sosyal medya hesabı üzerinden adaylara başarı dileğinde bulundu. Saraç, "Yükseköğretim tarihimizde ilk defa 'alana özgü' akademik yabancı dil sınavı yapılacak..."YÖKDİL" Bu, uzun yıllardır akademinin arzusu idi. Hamdolsun, şimdi gerçekleşiyor. Başvurular alınmaya başlandı. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim. 'Yeni YÖK' olarak akademisyenlerin taleplerini dikkate almaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.(Pelin Üzek / İHA)