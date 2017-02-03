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YÖK üyesi Prof. Dr. Rahmi Er: 'YÖK sisteminin çökeceğini düşünenlerin beklentisi boşa çıktı'
03.02.2017 18:52:09

YÖK üyesi Prof. Dr. Rahmi Er: 'YÖK sisteminin çökeceğini düşünenlerin beklentisi boşa çıktı'

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, FETÖ soruşturmaları sonrası görevden ihraç edilen akademisyenlere dikkat çekerek, YÖK sisteminin çökeceğini düşünenlerin beklentisinin boşa çıktığını kaydetti.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, FETÖ soruşturmaları sonrası görevden ihraç edilen akademisyenlere dikkat çekerek, YÖK sisteminin çökeceğini düşünenlerin beklentisinin boşa çıktığını kaydetti.

YÖK Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Er, Türk yüksek öğretim siteminin FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilen öğretim üyeleri nedeniyle hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyledi. FETÖ/PDY yapılanması soruşturmaları kapsamında akademisyenlerin üniversitelerden tasfiye edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Er, "Bu FETÖ/PDY ilişkisi, iktisadı ya da mensubiyeti dolayısıyla. Ancak Türk yüksek öğretim sisteminin herkesin de yakından tanık olduğu üzere bunun olumsuz etkilerini pek hissettirmedi. Bu durum Türk yüksek öğretim siteminin gerçekten güçlü ve sağlam olduğunu da testi olmuş oldu. Bu olaylardan sonra tabii ki de Türk yüksek öğretim sisteminin çökeceği veya büyük bir darbe alacağı şeklinde bir takım çevrelerde beklenti oluşturuluyordu ancak bunlar boşa çıkmış oldu. Veyahutta uluslararası öğrenci sayısında azalma olacağı, Türk yüksek öğretim sistemine diğer ülkelerden öğrenci akışının kesileceği biçiminde bir söylenti de çıkarılıyordu. Ne var ki bugünkü veriler hiç de öyle değildir. Bu yıl geçen yıla oranla uluslararası öğrenci sayısında yüzde 10'a yakın bir artış meydana geldi. Bu durumdan memnuniyet duyuyoruz. Yüksek öğretim sistemi bu ihraçlar sonrasında programlarında herhangi bir aksama yaşamamıştır" dedi.

Gereken her türlü tedbirlerin alındığını ifade eden Prof. Dr. Er, "Biz, Türk yüksek öğretim sistemi içerisinde daha çok öğretim üyesi yetiştirebilmek amacıyla gereken tedbirleri alıyoruz. Son olarak da Türkiye'nin öncelikli alanlarında olmak üzere 102 bin projesini başlattık. 100 alanda 2 bin öğretim üyesi yetiştirme projesidir bu. 2 bin kişiye burs veriyoruz. Bu programı geçtiğimiz günlerde başlatmış olduk ve ilanına da çıktık. Bizim akademik personel sayımız 160 bin civarındadır. Soruşturmalar kapsamında 4 bin 900 civarında bir akademisyenin üniversitelerimiz ile olan ilişkileri kesilmiştir. Sayı ciddi görünebilir fakat Yüksek Öğretim Kurulu olarak bizleri sarsacak bir rakam değildi" diye konuştu.

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