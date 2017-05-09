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YÖK'te iletişim ve iletişim fakültelerinin dekanları ile toplantı düzenlendi
09.05.2017 17:21:08

YÖK'te iletişim ve iletişim fakültelerinin dekanları ile toplantı düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Türkiye'deki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki iletişim ve iletişim bilimleri fakültelerinde verilen eğitimin tüm yönleriyle görüşülmesi amacıyla ilgili fakültelerin dekanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Türkiye'deki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki iletişim ve iletişim bilimleri fakültelerinde verilen eğitimin tüm yönleriyle görüşülmesi amacıyla ilgili fakültelerin dekanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında, YÖK'te iletişim ve iletişim fakültelerinin dekanları ile toplantı düzenlendi. Yükseköğretim sistemindeki gelişmeler kapsamında iletişim ve iletişim bilimleri fakültelerinde verilen eğitimin değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Saraç, konuşmasına dünyada ve Türkiye'de özellikle yakın zamandaki tüm gelişmelerde iletişim biliminin, iletişim araçlarının ve kısaca iletişim ekosisteminin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek başladı.

Türkiye'de yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılmasının 2000'li yıllar öncesinde çözümlenmesi gereken en öncelikli konu olduğuna değinen Saraç, özellikle 2003-2014 yılları arasında bu konuda sayısal açıdan çok önemli gelişmelerin sağlandığını belirtti.

Son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşamasının nitelik ve kalite bakımından da büyüme olduğunu kaydeden Saraç, "Bu kapsamda son 2 yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulunun ilgili tüm paydaşları ile birlikte gerçekleştirdiği ve kamuoyu ile de paylaştığı girdi ve süreç odaklı iyileştirmelere yönelik yeni ve yenilikçi pek çok girişim bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Görevde bulunduğu süre içerisinde yükseköğretim alanında gerçekleştirilen yeniliklerden bahseden Saraç, bu kapsamda yapısal değişim niteliğinde olan en önemli girişimlerinin, "Kalite Kurulunun Oluşturulması" ve "Misyon Farklılaşması Odaklı İhtisaslaşma" olduğunu vurguladı.

Yeni YÖK'ün stratejik yaklaşımı ile hayata geçirilen bu projelerin, Türk yükseköğretimini artık keyfiliğe ve mühmelliğe bırakılmadığını gösterdiğini ve bilimsel bir metotla ve rasyonel bir tarzda yeniden şekillendirilmesine katkı sağladığını kaydeden YÖK Başkanı Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Başlattığımız bu sürecin başarısı ve sürdürülebilirliği ancak bu sürecin ilgili tüm paydaşlarının katkıları ve iş birliği ile mümkün olabilecektir. Bu kapsamda sizlerle olan bu tür toplantılarımızı çok önemsiyoruz. YÖKSİS verilerimize göre ülkemizde halihazırda 48 üniversitede 47 iletişim ve 1 iletişim bilimleri fakültesinde yaklaşık 407 programda 25 farklı türde iletişim eğitimi sunulmaktadır ve bu fakültelerimizde yaklaşık olarak 50 bin öğrenci eğitim görmekte ve her yıl yaklaşık 6 bin 500 mezun verilmektedir. İletişim programlarındaki doluluk oranları devlet üniversitelerinde yüzde 100, vakıf üniversitelerinde ise büyük çoğunluğunda yüzde 85'in üzerindedir. Bu durum, iletişim programlarına olan yüksek ilginin önemli göstergesidir. Gelecekte de bu oranlarımızı koruyarak çıktı odaklı süreçlerde niteliğin arttırılması için girişimlerde bulunulmasını teşvik ediyor olacağız."

Açılış konuşmasının ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından konuya ilişkin bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise iletişim odaklı lisans programlarına yönelik durum değerlendirmesi yapılırken, eğitim kalitesinin daha da artırılması, bu fakültelerden mezun olanların mesleki yeterliliği ve istihdam sorunları konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
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