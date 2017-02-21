21.02.2017 12:56:43

Yivsiz tüfek kullanımı yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği tarafından uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınması olağanüstü hal uygulaması devamı süresince yasaklandı.

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Şanlıurfa Valiliği tarafından uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınması olağanüstü hal uygulaması devamı süresince yasaklandı.Ülke genelinde terör olaylarına karşı alınan tedbirler doğrultusunda, Şanlıurfa'da da bazı tedbirlerin alınması bağlamında "Yivsiz tüfeklerin kullanımının ve taşınmasının Olağanüstü Hal uygulaması devamı süresince yasaklanması ve kısıtlanması" yönünde Valilik kararıyla tedbir alındı.Valilikten yapılan açıklamada, "Ruhsatlı olsa dahi güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınması Olağanüstü Hal uygulaması devamı süresince yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan karar yarın itibariyle yürürlüğe girecek.