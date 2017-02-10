10.02.2017 17:31:45

Yıpranan çöp konteynırları bakımdan geçirildi

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yıpranan çöp konteynırlarını bakıma alırken, bakım sonrası konteynırları boyayarak yeniden kullanıma sundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yıpranan çöp konteynırlarını bakıma alırken, bakım sonrası konteynırları boyayarak yeniden kullanıma sundu.Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki tüm metal çöp konteynırlarını bakıma alırken, altı çok zarar görmeyen konteynırlara ilave saç kaynatarak, aşırı zarar görenleri ise hurdaya dönmüş eski çöp konteynırlarının yanlarından kesip kaynak yaparak yeniden kullanıma kazandırdı. Ayak kısmında ya da tekerleğinde sorun olan çöp konteynırları da tamir edilip bakımdan geçirilirken son olarak boyanan çöp konteynırları ihtiyaç duyulan yerlere tekrar yerleştirildi.