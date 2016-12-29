29.12.2016 06:40:12

Yine helikopterden atarım dedi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yine tartışma yaratan bir açıklamada bulundu...

Ajanslarda yer alan habere göre; Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, daha önce birisini helikopterden attığını öne sürerek, bunu tekrarlayabileceğini söyledi.

Daha önce sokakta dolaşırken cinayet işlediğini itiraf eden Duterte, Davao belediye başkanı olduğu sırada birisini helikopterden attığını açıkladı.

"Eğer yolsuzluk yapıyorsanız, sizi helikopterle yakalarım ve Manila yolunda aşağıya atarım" diyen Duterte, "Bunu daha önce yaptım, şimdi neden yapmayayım?" diye sordu.

SoL'un haberine göre, devlet başkanlığı sırasında yolsuzlukla mücadeleye de, uyuşturucuyla mücadele kadar önem vereceğini belirten Duterte, daha önce Davao'da 3 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti. Filipinli senatörler açıklamalarından dolayı Duterte'nin görevden alınmasını talep ederken, bazı Filipinli siyasetçiler de Duterte'nin kendisini anlatmak için 'abartı yolunu kullandığını' öne sürdü.

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