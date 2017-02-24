24.02.2017 20:07:56

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, 'Bu kadroyu ben alsam şampiyonluğa taşırım. Advocaat Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında değil.' dedi.

Senelerdir büyük takımları, özellikle de Fenerbahçe'yi ve Milli Takım'ı çalıştırma isteğini kamuoyundan saklamayan Yılmaz Vural, kötü bir dönemden geçen Fenerbahçe'yi çalıştırması halinde şampiyon yapacağını iddia etti.

Deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için hazır olduğunu söyledi.

"HALK İSTİYOR"

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen'in,"Yılmaz Vural, Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmeli" söylemine ise Vural, "Sağ olsun Ali Şen güzel dilekleri için. Onun döneminde bir iki defa görüştük fakat olmadı'' dedi.

"ADVOCAAT KULÜBÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜN FARKINDA DEĞİL"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Vural '' Ali Şen başkanın da benim de gözüm açık gidecek. Bu konuları çok konuştuk. Sansasyonel bir insan istiyorlar. Türk futbol tarihinde en fazla maç yöneten 2 hocayım. 26 tane takımda hocalık yaptım. Yılmazovic olsaydım Fenerbahçe'ye teknik direktör olurdum. Yaşımız artık kemale erdi. Yolda yürüyemiyorum, telefonlarım kilitleniyor. Halkın isteği Fenerbahçe'ye gelmem yönünde.

Advocaat'ın açıklamalarına anlam veremedim. Bu takım üst düzey oyunculardan kurulu. Advocaat'ın konuşmaları mantık dışı. Çalıştırdığınız takımı bu kadar küçük düşürmek hoş değil. Bu kadroyu alsam şampiyonluğa taşırım. Advocaat Fenerbahçe takımının büyüklüğünün farkında değil. Beni arayan kimse olmadı. Getirin şans verin görün kardeşim" açıklamasında bulundu.