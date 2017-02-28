28.02.2017 18:02:00

Yılmaz, Sivas Sportif Havacılık Kulübü öğrencilerini kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'nda birinci olan Sivas Sportif Havacılık Kulübü öğrencilerini kabul etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'nda birinciliği kazanan Sivas Sportif Havacılık Kulübü öğrencilerini kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Yılmaz kabulde, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) listelerinde de yerini alan Sivas Sportif Havacılık Kulübü eğitmen, öğrenci ve yöneticilerini başarılarından dolayı tebrik ederek öğrencilere hediyeler verdi.

