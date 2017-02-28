28.02.2017 18:02:00
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Yılmaz kabulde, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) listelerinde de yerini alan Sivas Sportif Havacılık Kulübü eğitmen, öğrenci ve yöneticilerini başarılarından dolayı tebrik ederek öğrencilere hediyeler verdi.
Yılmaz, Sivas Sportif Havacılık Kulübü öğrencilerini kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'nda birinci olan Sivas Sportif Havacılık Kulübü öğrencilerini kabul ettiMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'nda birinciliği kazanan Sivas Sportif Havacılık Kulübü öğrencilerini kabul etti.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Yılmaz kabulde, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) listelerinde de yerini alan Sivas Sportif Havacılık Kulübü eğitmen, öğrenci ve yöneticilerini başarılarından dolayı tebrik ederek öğrencilere hediyeler verdi.