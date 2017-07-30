30.07.2017 12:38:34

Yılmaz Büyükerşen'e saldıran Banlı'nın avukatından açıklama

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e yanındaki bir kişiyle saldıran Mahfuz Banlı'nın avukatı Cem Duman konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Yaptığı açıklamada müvekkilinin belirtilen işletmeyi 19 yıllığına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarından yapılan ihale sonucunda işletme hakkını devraldığını belirten Avukat Cem Duman, "Mahfuz Banlı işletmesinde bulunduğu sırada basın danışmanı ile müvekkilime ait iş yerinin önünden geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen ile vekil eden arasında müvekkile ait işletmenin ruhsat hakkı sebebiyle bir tartışma yaşanmıştır. Müvekkile ait iş yeri Tepebaşı Belediyesi tarafından işletme ruhsatı almış ise de 21 Temmuz 2017 günü belediye yetkililerince işletmenin yaya yoluna masa-sandalye koyduğu gerekçesiyle ruhsatı iptal edilmiş olup tarafımızca ilçe belediyesinin bu haksız eylemine karşı Eskişehir 2'inci İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma talepli idari dava açılmıştır" ifadelerini kullandı.



"MÜVEKKİLİM BÜYÜKERŞEN'E ÇAY İKRAM ETMEK İSTEMİŞTİR"



Açıklamasında yaşanan olay anını anlatan Duman, devamında şu ifadelere yer verdi:



"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Büyükerşen'i son derece misafirperver ve saygılı bir üslupla karşılayan ve selamlamak maksadıyla elini sıkmak isteyip çay ikram etme teklifinde bulunan müvekkilime Sayın Büyükerşen tarafından el verilmemiş, akabinde de Sayın Büyükerşen 'Sizin o pis çayınızı içmem, terbiyesizlik yapmayın, kaldırın tüm masaları, burada size ekmek yedirmem, masaları kaldırmazsanız başınıza yıkarım hepsini' şeklinde müvekkilime çıkışması üzerine vekil eden tarafından kendisine 'Ayıp oluyor başkanım. Karşınızda belediye işçiniz ya da öğrenciniz yok, saygılı olun, burası sizin yetkinizde değil, Tepebaşı Belediyesi yetkili sayın başkanım' demesiyle Sayın Büyükerşen 'Tepebaşı Belediyesi ben ne dersem onu yapmak zorunda' diyerek müvekkilime hakaret etmeye başlamıştır. O sırada müvekkilimi daha önce ziyaret etmeye gelen ve yaşananlara tanık olan yeğeni Yunus Mehmetoğlu dayısının uğradığı hakaretlere şahit olunca maalesef sinirlerine hakim olamayarak Büyükerşen'e bir adet tokat atmış, Sayın Büyükerşen'in yanındaki kişi elini beline atınca yanında taşıdığı kuru sıkı tabir edilen silahı çekmiş müvekkilin araya girmesi ile de hemen olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaşanan olaydan sonra müvekkil ve yeğeni yaklaşık iki saat işletmelerinde oturmaya devam etmiş, daha sonra davetlisi olduğu Erenköy Mahallesi'ndeki bir düğüne katıldığı sırada Eskişehir KOM Şube ekiplerince gözaltına alınmış olup halen Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde bulunmaktadırlar. Görsel ve yazılı basında yer aldığı gibi müvekkilim Büyükerşen'e sözlü ve fiziki bir saldırısı olmamış, yeğeni ile Sayın Büyükerşen arasındaki tartışmayı araya girerek sonlandırmış olup olaydan sonra da kaçtığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkil Mahfuz Banlı emekli polis memuru olup, ticari faaliyetlerde bulunan ve hakkını hukuki yollarla arayan bir iş adamıdır. Bu nedenle de yaşanan olaya konu kendisine ait iş yerinin ruhsatı iptal edilmesi üzerine tarafımızca Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nde Tepebaşı Belediyesi aleyhine dava açılmış olup işbu dava halen derdesttir."