17.02.2017 12:05:22

Yıllardır atıl kalan Sümerbank arazisi Çanakkale halkına açılıyor

Çanakkale'de uzun yıllardır atıl durumda olan 55 dönümlük alana yapılmak istenen proje, vatandaşlara anlatılacak.

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Çanakkale'de uzun yıllardır atıl durumda olan 55 dönümlük alana yapılmak istenen proje, vatandaşlara anlatılacak.Uzun yıllardır şehrin girişinde atıl durumda adeta kaderine terk edilmiş olan Sümerbank arazisi olarak bilinen 55 dönümlük alanın Çanakkale halkı tarafından satın alınarak, şehre örnek bir projeyle kazandırılması için kurulan Sümer Kent Konut Yapı Kooperatifi yönetimi katılımcıları ve projeye dahil olmak isteyen vatandaşları bilgilendirme amacıyla 19 Şubat Pazar 14:30'da günü ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde toplanarak yapılmak istenen projeye ait detayları paylaşacak. Çoğunluğunu hukukçuların ve öğretim üyelerinin oluşturduğu kooperatif, üye alımına ise devam ediyor. Toplamda 335 üye ile satın alınacak araziye 840 konut yapılması planlanıyor. Çanakkale halkı tarafından, şehre kazandırılmak istenen projede ise her şey şeffaf şekilde ilerliyor. Bir banka ile anlaşan kooperatif, başlattığı kampanya ile yapılması planlanan 3+1 daireleri, 140 bin liraya üyelerine satın alma fırsatı sunuyor. Projeye ait tüm detaylar düzenlenecek toplantıda katılımcılarla paylaşılacak.