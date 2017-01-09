SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Yılın en iyi futbolcusu Ronaldo tarihe geçti
09.01.2017 22:25:02

Yılın en iyi futbolcusu Ronaldo tarihe geçti

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülüne Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo layık görüldü

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülüne Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo layık görüldü.

FIFA 2016 yılın en iyi futbolcusu bu akşam İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ödül gecesinde seçildi. 2016 yılının en iyi futbolcusu ödülünü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı. Rakipleri Lionel Messi ve Antonie Greizman'ı geride bırakan Ronaldo, 2016'da takımı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Euro 2016 birinciliği kazanarak tarihe geçti.

Ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Cristiano Ronaldo, "İnanılmaz.Takım arkadaşlarıma ve teknik direktörlerime teşekkür ediyorum. Onlarsız başaramazdım. Barcelona'dan bazı oyuncular burada olamadığı için üzgünüm. Ancak neden burada olamadıklarını anlıyorum" dedi.

Gecede verilen diğer ödüller ise şu şekilde:

Yılın 11'i

Manuel Neuer, Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez

Yılın En İyi Kadın Teknik Direktörü

Silvia Neid (Almanya Milli Takımı)

Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü

Claudio Renieri (Leicester City)

FIFA Fair-Play Ödülü

Atletico Nacional

En İyi Gol (Puskas Ödülü)

Mohd Faiz Subri (Penang)

En İyi Kadın Futbolcu

Carli Lloyd (ABD Milli Takımı)

FIFA Tarafar Ödülü

Borussia Dortmund ve Liverpool
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Erdoğan o kanunu onayladı
Erdoğan o kanunu onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınai Mülkiyet Kanunu'nu onayladı.
09.01.2017 23:47:06
Hatay'da soba faciası:3 ölü
Hatay'da soba faciası:3 ölü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
09.01.2017 22:07:27
Makedonya'da hükumeti kurma görevi verildi
Makedonya'da hükumeti kurma görevi verildi
Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, hükumeti kurma görevini 11 Aralık'ta yapılan genel seçimleri az farkla kazanan VMRO-DPMNE lideri Gyorge İvanov'ye verdi.
09.01.2017 21:28:28
Karda düşerseniz şiddetli ağrıya dikkat
Karda düşerseniz şiddetli ağrıya dikkat
Kar ya da buzda düştükten sonra şiddetli ağrı hissediyorsanız ve kalkamıyorsanız, ağrılı bölgeyi hareket ettirmeden yardım çağırın.
09.01.2017 20:31:55
Hamsi el yakıyor
Hamsi el yakıyor
Giresun Merkez Üçkayalar Balıkçı Kooperatifi Başkanı Hasan Kara, Giresun'da balıkçı tezgah ve manavlarında hamsinin kilogramının 20 liradan satıldığını söyledi.
09.01.2017 19:59:09
Sabiha Gökçen'e inişler yapılamıyor
Sabiha Gökçen'e inişler yapılamıyor
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş izni verilmiyor.
09.01.2017 19:54:15
Galatasaray, Suudi Arabistan'da sponsor arıyor
Galatasaray, Suudi Arabistan'da sponsor arıyor
Galatasaray, hazırlık maçı için gittiği Suudi Arabistan'da sponsorluk için görüşmelerde bulundu.
09.01.2017 19:43:14
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'ABD, Türk askerini İran'a sokmak istiyor'
'ABD, Türk askerini İran'a sokmak istiyor'
'MHP, tarihe karışacak'
'MHP, tarihe karışacak'
FETÖ'den talimat: Önünüz kesildi ancak...
FETÖ'den talimat: Önünüz kesildi ancak...
'Türkiye, ABD’ye 'Böyle devam ederse ‘Kobani’ye girer, dağıtırım' demeli'
'Türkiye, ABD’ye 'Böyle devam ederse ‘Kobani’ye girer, dağıtırım' demeli'
Hamaney'in taziye mesajı tartışmaya yol açtı
Hamaney'in taziye mesajı tartışmaya yol açtı
Salih Müslim, Astana iddialarına cevap verdi
Salih Müslim, Astana iddialarına cevap verdi
Mustafa Akıncı'dan Kıbrıs açıklaması: Ne Güney'e yama, ne de Türkiye’ye vilayet...
Mustafa Akıncı'dan Kıbrıs açıklaması: Ne Güney'e yama, ne de Türkiye’ye vilayet...
Esed'in 'işe yaramaz' Suriye'ye neden ihtiyacı var?
Esed'in 'işe yaramaz' Suriye'ye neden ihtiyacı var?
KCK'dan Şengal açıklaması!
KCK'dan Şengal açıklaması!
Soylu: Darbe gecesi Erdoğan'ın uçağının koordinatlarını ABD verdi
Soylu: Darbe gecesi Erdoğan'ın uçağının koordinatlarını ABD verdi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
FETÖ'den talimat: Önünüz kesildi ancak...
FETÖ'den talimat: Önünüz kesildi ancak...
Yeşil enerji artık spor salonlarında
Yeşil enerji artık spor salonlarında
CHP'li vekillerden Meclis'te 'canlı yayın' hazırlığı
CHP'li vekillerden Meclis'te 'canlı yayın' hazırlığı
Genç çiftçiler hayvanlarına kavuştu
Genç çiftçiler hayvanlarına kavuştu
'MHP, tarihe karışacak'
'MHP, tarihe karışacak'
Ümit Özdağ: Tarih Bahçeli'yi affetmeyecek
Ümit Özdağ: Tarih Bahçeli'yi affetmeyecek
'HDP, PKK'ya karşı çıkmalıydı'
'HDP, PKK'ya karşı çıkmalıydı'
Dolar 3.73'ü aşarak rekor kırdı!
Dolar 3.73'ü aşarak rekor kırdı!
Diyanet'ten cemaatlere uyarı
Diyanet'ten cemaatlere uyarı
Rusya: Erdoğan kalben dostumuz değil
Rusya: Erdoğan kalben dostumuz değil

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları