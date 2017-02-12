12.02.2017 17:27:27

Yılın en iyi çıkış yapan radyosu belli oldu

Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen Radyo Akademi Ödülleri töreninde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu' Yıldız FM seçildi.

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Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen Radyo Akademi Ödülleri töreninde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu' Yıldız FM seçildi.Türkiye'nin en iyi radyolarının ve radyocularının seçildiği 3. Radyo Akademi Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Radyo Akademi Ödülleri'nde oylama 1 Şubat tarihinde sona erdi. Oylamada www.radyoakademiodulleri.com adresine girip Facebook hesapları ile bağlananlar oylarını kullandı. Tiyatro sanatçısı Behzat Uygur'un sunumunu yaptığı törende, sosyal medya üzerinden yapılan oylamalarla başarılı bulunan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi. 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu' kategorisinde ise Yıldız FM ödüle layık görüldü.Yıldız FM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Bingöl, "Yıldız FM ödülünü aldı ve bu ödüle layık olduğunu kanıtladı. Bütün Yıldız FM ailesi ile bu ödüle bizi layık gören tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz. 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu' ödülünü kazanmamızda emeği olan, yüreği olan ve bize dualarıyla destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.