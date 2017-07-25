25.07.2017 21:34:04

Yılın annesi şehit oğlunu son yolculuğuna uğurladı

Siirt'te askerleri taşıyan sivil araca hain saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın cenazesi memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanırken, yılın annesi seçilen annesi Gülizar Akdağ cenazede metanetini korumaya çalıştı.



Siirt'in Baykan ilçesi ile ziyaret bölgesi arasında bulunan Çukurca köyü kırsalında seyir halindeki sivil araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olurken, biri uzman çavuş ve biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kişi yaralanmıştı. Hain saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın naaşı Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Mahmutpaşa Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Şehidin 50 yaşındaki babası Zekeriya Akdağ ile 47 yaşındaki annesi Gülizar Akdağ ve eşi Serap Akdağ ile metanetini korumaya çalıştı.



ŞEHİDİN OĞLU ALPTUĞ: "BABAM NEREDE?"



Şehidin cenazesi helallik alındıktan sonra törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanına getirildi. Burada şehidin babası, annesi ve eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin Türk Bayrağına sarılı tabutunu öpen Serap Akdağ, "Yakubum beni bırakma" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Zekeriya Akdağ da oğlunun tabutuna gelini ile birlikte sarıldı. Yılın annesi seçilen Gülizar Akdağ da oğlunun tabutuna sarılarak son yolculuğuna uğurladı. Bir yakının kucağında tören alanına getirilen şehidin 6 yaşındaki oğlu Alptuğ'un "babam nerede?" sorusuna yakınları 'burada' diye güçlükle cevap verebildi. Şehidin 22 yaşındaki 'Serebral palsi' hastası kız kardeşi Sevda Akdağ ise yakınlarının yanında cenaze törenini takip etti.



ŞEHİDİN DEDESİ: "4 TANE DAHA OĞLUM VAR ONLAR DA BU VATANA KURBAN OLSUN"



Şehidin cenaze namazı öğle namazına müteakiben Cumhuriyet Meydanında İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından kıldırıldı. Cenaze namazı sonrasında şehidin dedesi Mehmet Akdağ, "4 tane daha oğlum var onlar da bu vatana kurban olsun. Bu vatan bu askerler sağ olsun. Bu millet sağ olsun" dedi. Cenazeye katılanlar şehidi son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı.



Cenazeye Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Muhittin Özerli, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile binlerce vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi Erenler Mezarlığında bulunan garnizon şehitliğinde toprağa verildi.



ŞEHİDİN KIZ KARDEŞİNİN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIMI



Tokat Valisi Ömer Toraman'ın makam otomobili, 9 Temmuz'da şehit Uzman Çavuş Musa Bayrak'n 7 yaşındaki oğlu Berkay Bayrak'ın sünnet aracı olarak tahsis edilmişti. Sünnet konvoyunu evlerinin balkonundan fotoğraflayan şehidin kız kardeşi 'Serebral palsi' hastası Sevda Akdağ sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Şehit oğlunun sünnet düğünü. Allahım abimin acısını bana gösterme" sözlerine yer vermişti.



ŞEHİDİN ANNESİ YILIN ANNESİ SEÇİLMİŞTİ



'Serebral palsi' hastası engelli kızı Sevda Akdağ'a özverili bir şekilde bakan şehit annesi Gülizar Akdağ, 10 Mayıs'ta Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Aile Haftası' dolayısı ile düzenlenen törenle yılın annesi seçilerek ödüllendirilmişti. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, sosyal medya hesabından yılın annesi seçilen annesi ve kız kardeşinin fotoğrafını paylaşarak, "İşte benim annem yılın annesi. Yıllardır verdiğin emek bu dünyada da birileri tarafından fark edildi" diye yazmıştı.