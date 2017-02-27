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Yıldız Sarayı Müzesi Eser Kataloğu tanıtıldı
27.02.2017 22:14:53

Yıldız Sarayı Müzesi Eser Kataloğu tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - '(Sultan 2. Abdülhamit Han) Onun dönemi, ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunları anlamak bakımından bir ayna hükmündedir. Gönül ister ki gençlerimiz bu tarihi müzeleri daha çok ziyaret etsin ve bugünü anlamak için geçmişi bilmek bilincine erişsin' - 'Tarihin kalbi olan müzeler, gençler tarafından ne kadar çok ziyaret edilirse, gençler tarihin bil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamit Han döneminin, ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunları anlamak bakımından bir ayna hükmünde olduğunu belirterek, "Gönül ister ki gençlerimiz bu tarihi müzeleri daha çok ziyaret etsin ve bugünü anlamak için geçmişi bilmek bilincine erişsin." dedi.

Emine Erdoğan, Yıldız Sarayı Çit Kasrı'nda Yıldız Sarayı Vakfınca düzenlenen, Yıldız Sarayı Müzesi Eser Kataloğu tanıtım programında yaptığı konuşmada, tarihin bu seçkin mekanında Sultan 2. Abdülhamit Han'ın ince ruhunun sindiği sarayda, bugün geçmişe bir kapı aralandığını dile getirdi.

Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yakın tarihin anahtarı hükmünde bir padişah olduğunu, imparatorluğun zor bir döneminde siyasi, mali, askeri ve idari reformlarıyla geniş bir coğrafyaya hayat verdiğini aktardı.

Abdülhamit Han'ın 33 yıl boyunca bu toprakları idare ettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İmparatorluk coğrafyasının dört bir yanında inşa ettirdiği eserler, onun feraset ve basiretini göstermektedir. O aynı zamanda sanata, kültüre, hatta zanaata olan merakıyla imparatorluk tarihinde çok müstesna bir yer edinmiştir. Yıldız Sarayı kompleksi içindeki marangozhane, kütüphane, güzel sanatlar binası, silahhane, fotoğrafhane, eczane ve seralar, onun rafine zevklerinin en somut nişaneleridir. Henüz o dönemde, müzeciliğin bir devlet hafızası oluşturmaktaki gücünü fark etmiş, geçmişle gelecek arasında bağ kurmuştur. Fakat ne yazık ki mirasının kıymeti yeterince anlaşılmamış ve tasfiye edilmiştir. Neyse ki bugün devletimizin ilgili organları, bu mirasın toparlanarak bir araya getirilmesine öncülük etmiştir. Her biri, tarihi kaynak hükmünde olan bu eserlerin orijinal mekanlarına döndürülmesi, takdire şayan bir çabanın ürünüdür. Öte yandan, Sultan Abdülhamit Han'ı daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak Yıldız Sarayı Müze Koleksiyonu'nun bir katalogda toplanması, kayıt tutmaya meraklı bir Sultanın mirası adına da son derece anlamlıdır."

- "Türkiye'de son yıllarda tarihe merak gittikçe artıyor"

Erdoğan, Türkiye'de son yıllarda tarihe merakın gittikçe arttığını vurgulayarak, tarihi dizi ve filmlerin, televizyon programlarının, kitapların geçmişi bugüne taşıdığını, bunların yeni nesiller için pusula niteliğinde olduğunu belirtti.

Abdülhamit Han'ın hayatını anlayabilmenin bugün her zamankinden daha da önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Onun dönemi, ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunları anlamak bakımından bir ayna hükmündedir. Gönül ister ki gençlerimiz bu tarihi müzeleri daha çok ziyaret etsin ve bugünü anlamak için geçmişi bilmek bilincine erişsin." diye konuştu.

Erdoğan, bu vesileyle müzelerin eğitim alanında aktif şekilde kullanılması girişimleri dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına takdirlerini sunarak, "Tarihin kalbi olan müzeler, gençler tarafından ne kadar çok ziyaret edilirse, gençler tarihin bilgeliğinden istifade ederek hayatı daha iyi anlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün ayrıca bir başka etkinliğe de şahitlik edeceklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evlatlarının müzikle meşgul olmasını, farklı musiki türlerinin inceliklerine vakıf olmalarını isteyen Sultan 2. Abdülhamit'in mekanında, bir müzik dinletisiyle ruhlarımız şifa bulacak inşallah. Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz arasında özel bir yeri olan Tambi Cimuk'u dinleyeceğiz. Ne mutlu ki ülkemiz onun gibi kabiliyetli bir genci kazandı ve ona vatandaşlık hakkı verdi. Onu ülkemize kazandıran iyi yürekleri kutluyorum. Tambi Cimuk'un müziğinin Türkiye ve Suriye halkları arasında dostluk köprüsü olmasını diliyorum."

- "Müzedeki eserler, ziyaret edenlerle sınırlanmanın ötesine geçecek"

Programda konuşan Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Zeynep Karahan Uslu da yerli ve milli kültür vurgusunu şiar edinen siyasal ve toplumsal aklın, nesillere sahip çıktığını, ülkenin uluslararası kültür ve sanat platformlarında da en nadide örnekleriyle gösterildiğini ifade etti.

Uslu, bu süreçte kendilerinin de uzun yıllardır sürdürdükleri çalışmalarla idraklarına vurulmak istenen prangaların her bakımdan kırıldığı bir düzlemde, milli kültürü, sanat ve tarih perspektifinden kavradıklarını, tarihi, küresel dünyanın rekabet endeksinde yukarılara çıkmak için en büyük motivasyon kaynağı olarak gördüklerini söyledi.

Bu bilinci geniş toplum kesimlerine ulaştırmaya gayret ettiklerini dile getiren Uslu, tanıtımı gerçekleştirilen projeyle de somut kültürel miras hazinesi Yıldız Sarayı Müzesinin sanat koleksiyonlarını ve Sultan 2. Abdülhamit Han'ın obje koleksiyonlarını, seçkin bir yayın bünyesinde ilgililere ulaştırdıklarını anlattı.

Uslu, Yıldız Sarayı Müzesi Kataloğu ile cumhuriyet tarihinde ilk kez müzede yer alan eserlerin, sergi salonlarını ziyaret edenlerle sınırlanmasının ötesine geçildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Türk vatandaşlığına kabul edilen genç piyanist Tambi Cimuk da piyano resitali sundu.

Uslu tarafından Emine Erdoğan'a hatıra plaketi takdim edilen programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra, siyaset ve sanat dünyasından isimler de katıldı.

Etkinlik, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.


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