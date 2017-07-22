22.07.2017 15:30:41

Yıldız oyuncunun bonservis bedeli dudak uçuklatıyor

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan 18 yaşındaki Kylian Mbappé için istenen bonservis bedeli belli oldu.

Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Kylian Mbappé için Arsenal ve PSG'nin ciddi anlamda ilgilendiği ancak genç yıldızın transferinde Real Madrid'in bir adım önde olduğu ifade ediliyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Kulübü, teknik direktör Zidane'ın kadroda görmek istediği Fransız oyuncu için nabız yokladı. Monaco yönetimi 18 yaşındaki oyuncunun bonservisi için eflatun-beyazlılardan 190 milyon euro talep etti.

Benzema satılabilir

Mbappe'nin transferinin gerçekleşmesi durumunda Real Madrid'in golcü oyuncu Karim Benzema'yı satılabileceği ifade ediliyor.

Mbappe de Real'i istiyor

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e duyduğu hayranlığı dile getiren Mbappe, kendisini isteyen birçok Avrupa ekibi olmasına rağmen eflatun beyazlılardan başka hiçbir takımda forma giymek istemediğini söyledi.

Geçen sezon Monaco formasıyla 46 resmi maça çıkan Mbappe, 28 gol atma başarısı gösterirken 8 de asist kaydetti.