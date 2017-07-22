22.07.2017 13:50:29

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geliyor

İspanyol ekibi Espanyol'da forma giyen Felipe Caicedo, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etti.

Fenerbahçe'ye gelmek isteyen Felipe Caicedo, Girona'nın teklifini reddetti. Ekvadorlu oyuncunun şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istediği için Türkiye'den gelen teklife evet dediği bildirildi.

Kulübü Espanyol'dan sözleşmesini bedelsiz vermesi konusunda görüşmeler yaptığı da haberde yer alan bir başka detaydı.

CAICEDO KİMDİR?

28 yaşındaki Ekvador asıllı İspanyol santrafor Felipe Caicedo, Rocafuerte alt yapısında yetişti. Kariyerinin ilk yıllarında dünya futbolunun dikkatini çeken başarılı golcü, İsviçre takımlarından Basel'e 330 bin euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Güzel futbolunu burada geliştiren oyuncu Manchester City, Sporting Cp, Malaga, Levante, Lokomotif Moskova gibi takımlarda forma şansı buldu. Geçtiğimiz sezon Espanyol forması altında 22 lig maçında 2 gol 2 asist ile takımına katkı sağladı. Futbolcunun transfermarkt değeri 3 milyon Euro. Sözleşmesi 2019'un yaz ayında sona erecek.