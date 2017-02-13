13.02.2017 18:29:52

Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş İl Birinciliği Bafra'da yapıldı

Samsun Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş İl Birinciliği seçmeleri Bafra'da yapıldı.

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Samsun Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş İl Birinciliği seçmeleri Bafra'da yapıldı.Bafra Yeni Kapalı Spor Salonu'nda 110 sporcunun katıldığı 2000-2001 ve 2002 doğumlu dereceye girenlere madalyaları teknik heyet tarafından verildi. Sıkletlerinde birinci olanlar bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.Müsabakalar sonunda 42 kilogramda Emirhan Bitkin, 46 Kilogramda Ali Baş, 50 kilogramda Hakkı Keskin, 54 kilogramda Okan Günaydın, 58 kilogramda Oguzhan Öksüz, 63 kilogramda Emre Çıkmaz, 69 kilogramda Emirhan Saygı, 76 kilogramda Arif Savaş Çelebi, 85 kilogramda Serkan Mırak ve 100 kilogramda Mert Say sıkletlerinde birinci oldu.