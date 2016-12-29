29.12.2016 10:44:28

Yıldız Dağı'nda 'Valilik kupası kayak yarışmaları' yapılacak

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde 'Valilik Kupası Kayak Yarışmaları' yapılacak.

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Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde 'Valilik Kupası Kayak Yarışmaları' yapılacak.Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak yarışmalarının ikincisi düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde 'Valilik Kupası Kayak Yarışmaları' pazar günü yapılacak. Kayaklı koşu, snowboard ile alp ve kuzey disiplini kategorilerinde yarışların yapılacağı Yıldız Dağı'ndaki etkinlikler kapsamında meşaleli ve havai fişekli kayak gösterileri de düzenlenecek. Dereceye giren sporcuların ödüllendirileceği yarışmalar için 01 Ocak Pazar günü saat 12.00'ye kadar yarışmacı kabul edilecek. Yarışmaya müracaat etmek isteyenler Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine yarışma saatine kadar müracaat edebilecekler.Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen yarışlarda halka ikramlarda bulunulacak. Ulaşımın ücretsiz olacağı organizasyon için tarihi jandarma binası önünden saat 09.00'da araçlar Yıldız Dağı'na hareket edecek.