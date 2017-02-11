12.02.2017 08:42:59

Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası Aydın'da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan 'Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası' Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda başladı.

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Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan "Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası" Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda başladı.Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası 1'inci gün müsabakaları tamamlandı. 38, 43, 49, 56 ve 65 kilolarında toplam 72 sporcu minderde ter döktü.Nefes kesen güreş müsabakalarını Türkiye Güreş Federasyonu Bayankar Milli Takım Sorumlusu Asbaşkanı Mustafa Çakır, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Adem Varlık ve federasyon yetkilileri izledi.Müsabakalar neticesinde derece elde eden sporculara protokol üyeleri, antrenör ve hakemler tarafından madalya takdim edildi.Müsabakalar sonunda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın adına Bayanlar Milli Takım Sorumlusu Asbaşkan Mustafa Çakır, Türk güreşine verdiği hizmetlerden dolayı eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'e plaket takdim etti.Yıldız Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonasının 1'inci gününde büyük çekişmelere sahne olan müsabakalarda derece alan sporcular;38 Kilo Sıkletinde;1-Büşra Atanfer-Gençlik ve Spor Kulübü2-Aleyna Özkan-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü3-Zeynep Acar-Ovacık Gençlik Spor Kulübü3-Gamze Güç-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü43 Kilo Sıkletinde;1-Zehra Demirhan-Enka Spor Kulübü2-Şeyma Kızmaz-Edirne Trakyabirlik Spor Kulübü3-Emine Afşin-Batman Gençlik Spor Kulübü3-Fadime Çil-Osmaniye Gençlik Spor Kulübü49 Kilo Sıkletinde;1-Sinem Köroğlu-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü2-Melda Dernekçi-Edirne Şahi Spor Kulübü3-Zühre Nur Bambul-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü3-Almira Kahramanova-Üzümlü Belediye Spor Kulübü56 Kilo Sıkletinde;1-Yağmur Çakmak-İbrahim Özaydın Spor Kulübü2-Elmas Çelik-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü3-Halime Kılıçarslan-Siirt Gençlik Spor Kulübü Der.3-Tuğba Başar-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü65 kilo Sıkletinde;1-Merve Karadeniz-Ovacık Gençlik Spor Kulübü2-Seher Nur Bulut-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü3-Sevcan Sucu-Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Spor Kulübü3-Sevda Sarıgimü-Edirne Trakyabirlik Spor Kulübü