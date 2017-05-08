09.05.2017 12:47:28

Yıldırımlı yüzücülerden Bursa şampiyonluğu

Yıldırım Belediyespor Yüzme Takımı, 10 Yaş Bursa Şampiyonası'nda 33 madalya kazandı.

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Yıldırım Belediyespor Yüzme Takımı, 10 Yaş Bursa Şampiyonası'nda 33 madalya kazandı.Amatör branşlarda elde ettiği derecelerle katıldığı her turnuvaya damga vuran Yıldırım Belediyesi, yüzme branşında yeni bir şampiyonluğun daha sahibi oldu. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda 7 Mayıs tarihinde gerçekleşen 10 Yaş Bursa Şampiyonası'na katılan Yıldırım Belediyespor Yüzme Takımı, şampiyon olarak büyük bir başarıya daha imza attı. Bursa, Yalova ve İstanbul'dan 15 takımın mücadele ettiği organizasyonda, 18 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya kazanan Yıldırımlı yüzücüler toplam 33 madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı.Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Amatör sporlara olan desteklerimiz sayesinde yüzme branşında yerel ve yurt içi organizasyonlarda başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Yıldırım'ın adını her turnuvada zirveye taşıyan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.