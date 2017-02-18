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Yıldırım ve Pence arasındaki görüşmenin ayrıntıları
18.02.2017 23:21:40

Yıldırım ve Pence arasındaki görüşmenin ayrıntıları

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşmede, ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvelik ilişkilerinin ele alındığı, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşmede, ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvelik ilişkilerinin ele alındığı, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan Münih Güvenlik Konferansı marjında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK

Görüşmede, iki ülke hükümetleri arasında son günlerde artan ikili temaslara da işaret edilerek, dost ve müttefik Türkiye ve ABD arasında ortaklık ilişkilerinin önemi konusundaki anlayış birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği, bu ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığın bir kez daha vurgulandığı aktarıldı.

ORTAK HAREKET

Yıldırım ile Pence arasındaki görüşmede, ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvelik ilişkilerinin ele alındığı, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

GÜLEN'İN İADESİ

Görüşmede, Yıldırım'ın terör örgütü FETÖ ile mücadele ve lideri Fetullah Gülen'in iadesi konusunda yeni ABD yönetimiyle her türlü işbirliğine hazır olunduğunun altını çizdiği, bu konudaki beklentilerin ABD yönetimince karşılanmasının ilişkilerde yeni bir sayfa açacağından bahsettiği bildirildi.

Başbakan Yıldırım'ın, FETÖ'den bir farkı olmayan IŞİD gibi radikal örgütlerle mücadelede de Türkiye ve ABD'nin birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ettiği kaydedildi. Görüşmede Yıldırım'ın, Suriye'deki istikrarsızlığa kalıcı bir çözüm bulunması ve bölgenin PKK/PYD dahil her türlü terörden arındırılması konusunda iki köklü müttefik olan ABD ve Türkiye'nin tam uyum içinde çalışmaları gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

MİKE PENCE: YENİ BİR BAŞLANGIÇ

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in yeni ABD yönetiminin de Türkiye ile ilişkilerde yani bir başlangıç yapmayı arzu ettiğini, terörle mücadeleden bölgesel işbirliğine her konuda Türkiye ile yoğun olan diyaloğun daha da geliştirilerek sürdürülmesine hazır olduklarının altını çizdiği belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Başbakan Yıldırım'ın dile getirdiği her konuyu ciddiyetle ele almakta olduklarını kaydettiği bildirildi.

TRUMP'TAN SELAM

Pence'in görüşme sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamını ilettiği de belirtildi.


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