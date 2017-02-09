09.02.2017 09:45:45

Yıldırım: Rusya ile koordinasyon içindeyiz

Başbakan Yıldırım, 'Türk Hava Kuvvetleri, Rusya ile yapılan koordinasyon sonucu bir çatışma olmaması için gerekli tedbirleri almaktadır.' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'yi ziyaret eden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yıldırım şunları söyledi:

"Şu anda El Bab her taraftan kuşatıldı. Dış mahallelerinde kontrol altına alındı. Dün (önceki gün) başlayan harekatta, maalesef yapılan intihar saldırısı sonucu, 2 askerimiz şehit olmuş, yaralı olan askerlerimiz var. Onların tedavisi yapılıyor. Şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehrin etrafındaki stratejik hedefler ele geçmiş ve şehrin tamamının kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir. Güneyde rejime ait unsurların kuzeye doğru hareketlendiği doğrudur. Gerek koalisyon, gerek Türk Hava Kuvvetleri, gerek Rusya ile yapılan koordinasyon sonucu herhangi bir tatsız olayın yaşanmaması, bir çatışma olmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır."

YORUM YAZ Yorumunu Gönder