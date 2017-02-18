18.02.2017 21:22:29

Yıldırım: Rakka'da doğrudan operasyona girmeyeceğiz

Binali Yıldırım, Rakka operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Başbakan Binali Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinden, Düsseldorf'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rakka ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım şunları söyledi:

"Türkiye'nin Rakka'daki rolü ne olacak? El Bab modeli mi işletilecek? TSK sahada olacak mı?"

- Amerika, Türkiye ile birlikte yerel güçlerle sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada....Askeri varlığı olacak ABD'nin de Türkiye'nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkan ve kabiliyetler gözden geçiriliyor.

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