20.07.2017 07:57:29

Yıldırım: Musul'un yeniden imarına katkıda bulunmaya hazırız

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'yle yaptığı telefon görüşmesinde Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması nedeniyle Irak hükümetini tebrik etti. Tahrip edilen tarihi şehrin yeniden imarına Türkiye'nin katkı vermeye hazır olduğunu vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin terörle mücadele dahil yakın bölgedeki gelişmeler bağlamında Irak hükümetiyle işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.



Irak Başbakanı ise, Türkiye ile her alanda işbirliğine hazır olduklarını ifade ederek, Irak'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin bilinen tutumlarını aktardı. Olumlu geçen görüşmede, bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.