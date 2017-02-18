18.02.2017 19:09:58

Yıldırım, Merkel ile DİTİB imamlarına baskını da görüştü

Yıldırım, 'Bir yanlış anlaşılma oldu. Konu bizim için kapandı' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Başbakan Binali Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinden, Düsseldorf'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkel ile görüşmesine ilişkin açıklama yapan Yıldırım, görüşmede DİTİB imamlarının da gündeme geldiğini belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Konu bizim için kapandı" dedi.

İşte o ifadeler:

"Bu meselenin tırmandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir yanlış anlama var ve ortaya çıktı. Bizim açımızdan konu kapandı. Sürdürülmemesi gerekiyor bu meselenin. DİTİB aşırı akımları önleyen, İslam dinini dünyaya doğru anlatan, Türkiye Cumhuriyeti resmi imamlarının görev yaptığı çok prestijli bir kuruluş. Casusluk gibi bir suçla itham edilmesi doğru bir yaklaşım değil."

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