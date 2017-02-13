13.02.2017 15:24:41

Yıldırım kanserle savaşıyor

Yıldırım Belediyesi kansere savaş açtı.

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Yıldırım Belediyesi kansere savaş açtı.Yıldırım Belediyesi ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çerçevesinde Yıldırım'da ücretsiz kanser taramaları devam ediyor. Merkezde 2016 yılında tamamı ücretsiz 15 bin 36 tarama gerçekleştirilirken, 6 bin 106 mamografi çekimi yapılırken, 6 bin 341 rahim ağzı, 2 bin 589kolerektalkanser taraması yapıldı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı kanseri, 46-69 yaş arası kadınlar meme kanseri, 50-70 yaş arası kadınlar da kolerektal kanser taramalarını ücretsiz yaptırarak kanser tehditlerinin önüne geçiyor.Son yıllarda kanser vakalarında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kanserde erken teşhis ile kesin tedavi mümkün. Biz de başta Yıldırımlı kadınlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizi kansere karşı bilgilendiriyoruz. Bilhassa 30-65 yaş arası vatandaşlarımızı KETEM'de ücretsiz kanser taraması yaptırmaya bekliyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz, muhtarlıklar ve STK'lar üzerinden gelen talepler doğrultusunda dileyen kadınlarımızı evlerinden alarak işlemlerinin yapılmasının ardından araçlarımızla ücretsiz olarak tekrar evlerine bırakıyoruz" diye konuştu.