01.03.2017 13:26:46

Yıldırım'ın yüzme havuzlarına tam not

Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren yüzme havuzlarının temizliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilen sertifika ile tescillendi.

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Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren yüzme havuzlarının temizliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilen sertifika ile tescillendi.Yılda 145 bin kişinin kullandığı Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri havuzu ile Yunus Emre Spor Kompleksi çocuk ve yetişkin havuzlarının temizliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından belgeyle tescillendi. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği havuz ve havuz suyu kriterlerini fazlasıyla karşılayan Yıldırım Belediyesi havuzları, yıl boyunca yapılan biyolojik, mikrobiyolojik ve hijyen denetimlerinden geçer not alarak sertifika aldı.Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Vatandaşlarımızın temiz ve uygun şartlarda spor yapmalarını arzu ediyoruz. Temizliği ve dezenfeksiyonu zamanında yapılmayan yüzme havuzlarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmesi sebebiyle çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz" dedi.