10.02.2017 00:37:59

Yıldırım ile görüşen Mike Pence: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir gün

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, 'Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir gün' ifadesini kullandığı belirtildi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüştü.



Verilen bilgilerde Pence'in Türkiye-ABD ilişkilerinde 'yeni bir gün' ifadesini kullandığı aktarıldı.



Buna göre Yıldırım da Türkiye'nin bazı bölgesel konularda tutumunu ve yeni yönetim ile yakın işbirliği içerisinde çalışma isteğini dile getirdi.



SON YAŞANAN GELİŞMELER



PYD'nin bölgedeki silahlı gücü YPG'ye ABD tarafından zırhlı araç ve silah yardımında bulunulmuştu. Pentagon'un "Biz Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içerisindeki Arap unsurlara göndermiştik" diyerek doğruladığı araç ve silahlar sahada da görüntülenmişti. Yaşanan bu gelişme sonrası gündeme gelen en önemli soru ise "Bu mühimmatların PKK tarafından Türkiye'de kullanılmasıydı."



Bu konuda da IŞİD karşıtı koalisyonun ABD'li Albayı John Dorrian "Olabilir" açıklamasında bulunmuştu.



PKK-PYD-YPG konusunun yanı sıra Fırat Kalkanı Kapsamında dün Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri El Bab'ın merkezine girmişti. Esed rejimi güçlerinin de şehre yöneldiği Başbakan Binali Yıldırım tarafından doğrulanmıştı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada Yıldırım, "Koalisyon güçleri, Türk Hava Kuvvetleri unsurları ve Rusya" ile koordinasyon halinde olunduğunu bir karşılaşma ya da çatışma yaşanmaması için gayret gösterildiğini belirtmişti.



Kalın, Rakka için de "somut bir planımız var" demişti.



Bunun yanı sıra Erdoğan-Trump telefon görüşmesi sonrasında CIA Direktörü Pompeo da Ankara'ya geldi.



Pompeo'nun temasları kapsamında El Bab'da Rus unsurları Türk askerlerini vurdu. Söz konusu olayın "kazaen" yaşandığı TSK tarafındna açıklandı ve Putin'in Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dilediği aktarıldı.



Mike Pence de telefon görüşmesi sırasında Yıldırım'a taziyelerini iletti.

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