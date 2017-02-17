17.02.2017 14:58:38

Yıldırım: Gerekirse MHP ile ortak etkinlik yaparız

Başbakan Binali Yıldırım, 'MHP ile ortak etkinlik yapabiliriz' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Başbakan Binali Yıldırım, Malta'da açıklamalarda bulundu.



Yıldırım'a Bahçeli'nin referandum sürecinde "Ak Parti ile ortak çalışma" konusunda sözleri soruldu.



Başbakan şunları söyledi:



"MHP ile söylem birliğimiz normal, gerekirse kampanyasında ortak etkinlik de yapabiliriz."



NE OLMUŞTU?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu öncesi parti teşkilatlarına bir genelge göndermiş; partinin referandum kampanyasına kendi imkanlarıyla hazırlanacağı ancak aynı tercihlerde bulunulan partilerle gerek görüldüğünde belirli sınırlar çerçevesinde ortak çalışmalar yapılabileceği ifade edildi. Bahçeli, "Bundan rahatsız olmak, bu irademize kara çalıp saptırmaya çalışmak öncelikle demokrasi hazımsızlığı, milliyetçilik karşıtlığıdır" dedi.

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