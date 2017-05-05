05.05.2017 19:38:40

Yıldırım-Filip ortak basın toplantısı

Moldova Başbakanı Filip:- 'Moldova Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurumlarını destekledi ve desteklemeye devam edecek. Biz darbe girişimi olduğunda tepki gösterdik'

Moldova Başbakanı Pavel Filip, ülkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurumlarını desteklemeye devam edeceğini belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi olduğunda da tepki gösterdiklerini söyledi.

Filip, Başbakan Binali Yıldırım ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeye ulaştığını anlattı.

Türkiye'nin doğal afet nedeniyle Moldova'ya yaptığı mali yardımdan dolayı Türk halkına ve hükümetine teşekkür eden Filip, "100 bin avroluk mali yardım bizim için çok değerlidir. Bu yardım en ihtiyaç duyduğumuz dönemde bize gönderildi." dedi.

İki ülke arasında çok iyi bir siyasi diyalog bulunduğunu aktaran Filip, Türkiye'nin Moldova için stratejik ortak olduğunu vurguladı.

- "Türkiye, Moldova için çok önemli ve birinci ticari ortaktır"

Filip, iki ülke arasında yüksek stratejik konsey oluşturulması amacıyla imzalanan bildiriyi de bu ilişkinin göstergesi olarak nitelendirdi.

Türkiye ile Moldova arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ekonomik ve ticari ilişkileri canlandırdığına dikkati çeken Filip, "Türkiye, Moldova için çok önemli ve birinci ticari ortaktır. Türk yatırımcıları Moldova'da başarılı işler yaptı. Eminim ki bu ziyaret sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın icraatları ile ülkemize daha çok yatırımcının geleceğini umuyorum." şeklinde konuştu.

Başbakan Filip, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ülkesindeki yatırımlarına işaret ederek, TİKA aracılığı ile eğitim, tarım, sağlık ve altyapı alanlarında uygulanan 24 projenin 2 milyon avro tutarında olduğu bilgisini paylaştı.

Filip, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nin Türkiye ile Moldova arasında köprü işlevi gördüğünü ifade ederek, Türkiye'nin bu bölgeye sağladığı katkılara büyük değer verdiklerini dile getirdi.

Ülkesinde FETÖ ile mücadele konusundaki soru üzerine Filip, "Şunu vurgulamak istiyorum. Moldova Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurumlarını destekledi ve desteklemeye devam edecek. Biz darbe girişimi olduğunda tepki gösterdik. Türkiye'ye terör saldırıları olduğunda kınadık. Türk halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesindeki FETÖ okulları konusunda Başbakan Yıldırım ile konuştuğunu kaydeden Filip, söz konusu eğitim kurumlarının Moldova yasaları çerçevesinde Türkiye'den gelecek uzmanlar, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat vasıtasıyla inceleneceğini, yasalar çerçevesinde gerekenin yapılacağını vurguladı.