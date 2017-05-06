Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

06.05.2017 19:25:07
Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit olduŞırnak'ın Silopi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanarak Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan piyade er Ümit Çelik şehit oldu.
Çelik'in Kırıkkale'nin Yuva Mahallesi'ndeki şehadet haberinin ulaştığı baba ocağında üzüntü yaşanıyor.
Ümit Çelik'in şehit olduğu haberinin ulaşmasının ardından babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Piyade er Çelik'in (23) terhisine 2 gün kala yıldırım düşmesi sonucunda yaralandığı öğrenildi.