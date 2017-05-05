06.05.2017 13:29:29

Yıldırım, dünya mirası Cumalıkızık'ı ayağa kaldırıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinin dünyaya açılan penceresi Cumalıkızık'ta restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinin dünyaya açılan penceresi Cumalıkızık'ta restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Osmanlı'nın kırsal mimarisinin ilk örneklerinden 700 yıllık Cumalıkızık, Yıldırım Belediyesi öncülüğünde yeniden ayağa kalkıyor. Bursa Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından incelemeler sonrası onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile birlikte tarihi köydeki restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Tarihi Cumalıkızık Hamamı ve 3. bölgedeki yapılar, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın ortaklaşa imzaladığı protokolle aslına uygun olarak tarihi dokuya zarar verilmeden yeninden yapılıyor.Tarihî köyün yeniden canlandırılmasına yönelik restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Osmanlı kırsal ve sivil mimarisinin ilk örneklerinden olan Cumalıkızık'ta hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Tarihi Cumalıkızık Hamamı ve 3. Bölgede bulunan 2794 Ada 26, 45, 46, 47, 48, 49 ve 84 parsellerinde restorasyon uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde yüzde 80 seviyesine ulaştık" dedi.Cumalıkızık'ın Yıldırım için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, "Yıldırım'ın dünyaya açılan penceresi olan Cumalıkızık'ın bizim için ayrı bir önemi var. Uzmanlar nezaretinde titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızı hızlandırdık" diye konuştu.