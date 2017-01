26.01.2017 19:27:34

Yıldırım'dan yargıya: Darbe olalı 6 ayı geçti, bunlar neden hala yargılanmadı?

Başbakan, yargıya seslenerek 'Vatandaş bana soruyor, ben de size soruyorum' dedi ve malum soruyu dillendirdi...

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Başbakan Binali Yıldırım (sağda), Adli Veri Bankası tanıtım töreninde konuştu.



Yıldırım burada yargıya mesjalar verdi:

"Vatandaşlarımız şu noktadan rahatsız. 'Darbe olalı 6 ayı geçti. Silahı alıp insanları öldürenler belli. Niye bunlar halen yargılanmadı' diye bana soruyor vatandaş.



Bu bizatihi görüntülerde insanları öldüren insan üzerine bomba atanlar bunun itiraf edenler her türlü delili elde olanlar ayır bir paket halinde neden yargılanamaz vatandaş bana soruyor. Ben de size soruyorum.



Bunları ayrı yargılayın, bunlarla ilişkili olanları da ayrı yargılayın vatandaşın bir yüreği soğusun. Vatandaş idam idam diye niye diyor. Sonuç görmek istiyor. Vatandaş diyor ki benim evladımı öldürdü ben de yanındaydım adam şu her türlü delil ortada daha ne bekliyorsun. Bunu hesabını görün kararını verin. Ben vatandaşın elçisiyim arkadaşlar. Ne duyduysam söylemem gerekiyor. Böyle bir fırsatta da her zaman ayağıma gelmiyor. Bu yargılama 40 yılın hesaplaşmasıdır. Birinci dereceden darbeciler. 2. dereceden örgüt mensupları 3. dereceden onlara yardım yataklı edenler…Bu işi hızlandırıp bir an önce sonuçları ortaya çıkarsa milletin hırsı da inecek yüreği de soğuyacak. Giden geri gelmiyor ama adalet tecelli etti cezalarını buldular diyecekler."

