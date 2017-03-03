03.03.2017 17:06:37

Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Tek adam' sevmiyorum diyorsun ama yedi seçim kaybettin hala koltuktasın

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam' iddialarını eleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, uçağının yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanı'na inemesi nedeniyle iptal edilen Bartın mitingi için Sinop'tan telekonferansla bağlanarak halka seslendi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bartınlı çiftçi kardeşlerimize 100 milyonun üzerinde destek yaptık. Bunlar 14 yılda yaptıklarımızdan sadece birkaç tanesi. Sevgili Bartınlılar, şimdi Bartın Çayı'nı ve o muhteşem dünya harikası çayın da ıslahı için kolları sıvadık.

Bunun projelerini de gerçekleştiriyoruz. Bütün bunları neden anlatıyorum? Şimdi CHP 'Tek adam' diyor. Şimdi sana sesleniyorum sayın Kılıçdaroğlu, belediyelerde iki tane başkan mı var? CHP'den seçilen belediye başkanlarının yanına bir tane daha mı seçelim? Bir tane yetmiyor mu? Madem 'Tek adam2 sevmiyorsun, yedi seçime girdin, yedisinde de mağdur oldun. Bir tane daha arkadaş al yanına, eş başkanlık yapın. Olsun sana iki adam.



Bartınlılar ne diyorsunuz bu işe? Bunlar akla ziyan işler. Bunlar demokraside ve modern yönetimlerde olmayacak şeyler. Değerli kardeşlerim, Bartınlılar, soruyorum, hazır mısınız? Şimdi 16 Nisan'da tek devlet için hazır mısınız? Tek vatan için hazır mısınız? Tek bayrak için hazır mısınız? Tek millet için hazır mısınız? Şimdi, soruyorum… 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mısınız? Bütün hemşehrilerimize ulaşmaya, bu getirilen değişikliği anlatmaya var mısınız? Güçlü Türkiye için var mısınız? Yükseliş için var mısınız? Kutuplaştırma değil, kucaklaşmaya hazır mısınız? Gücümüz millet, kararımız… Gücümüz millet, kararımız… Tüm kalbimizle… Evet. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin.